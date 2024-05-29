Украинская фехтовальщица объяснила нежелание соревноваться с россиянами

Саблистка Харлан: россияне в нейтральном статусе празднуют победы с флагом

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан объяснила нежелание соревноваться с российскими спортсменами, выступающими в нейтральном статусе. Ее слова приводит AS.

Саблистка заявила, что россиян продолжает финансировать государство. «Также были случаи, когда спортсмены участвовали в качестве нейтральных атлетов, а затем, вернувшись, праздновали с футболками и флагами своих стран», — посчитала она. При этом спортсменка подчеркнула, что уехавшие из России атлеты имеют право участвовать в международных турнирах.

В июле прошлого года Харлан встретились в 1/32 финала чемпионата мира с россиянкой Анной Смирновой. Одержавшая победу украинка отказалась от рукопожатия с соперницей, однако россиянка решила дождаться жеста, без которого, по регламенту, поединок не мог считаться завершенным. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.

28 июля Международный олимпийский комитет предоставил Харлан автоматическое право выступить на Играх-2024. Позже Международная федерация фехтования объявила об отмене отстранения украинки, дав ей возможность принять участие в командном турнире. Кроме того, организация отменила обязательные рукопожатия после поединков.

