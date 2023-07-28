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19:49, 28 июля 2023Спорт

МОК дал украинке Харлан право выступить на Играх-2024 после дисквалификации

Украинская саблистка Ольга Харлан выступит на ОИ-2024 после дисквалификации
Ольга Харлан

Ольга Харлан. Фото: Matteo Arnoul / LiveMedia / imago-images.de / Globallookpress.com

Международный олимпийский комитет (МОК) дал украинской саблистке Ольге Харлан автоматическое право выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже после дисквалификации с чемпионата мира. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Делаем это уникальное исключение еще и из-за продолжающейся ситуации, которая никак не компенсирует квалификационные баллы, которые вы потеряли из-за дисквалификации», — процитировал Гутцайт письмо организации.

27 июля российская саблистка Анна Смирнова попыталась пожать руку Харлан после завершения поединка 1/32 финала чемпионата мира, однако одержавшая победу соперница отказалась, выставив вперед саблю. Россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным, организаторы даже принесли ей стул. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.

Чемпионат мира проходит в Милане с 21 по 30 июля. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

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    Андрей Стрельцов
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