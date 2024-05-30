Отец Урганта рассказал о работе с Заворотнюк

Отец Урганта заявил, что Заворотнюк была профессионалом в своем деле

Отец телеведущего Ивана Урганта, актер Андрей Ургант, прокомментировал смерть звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. В разговоре с телеканалом «360» он поделился воспоминаниями о работе с артисткой.

Ургант назвал уход Заворотнюк из жизни большой утратой. Он заявил, что она была профессионалом в своем деле. «Мне посчастливилось быть знакомым и сниматься с ней в кино. (...) Работать с ней было одно наслаждение. Я разделяю скорбь всех самых близких ей людей, которые сейчас плачут наверняка», — рассказал актер.

Он добавил, что запомнил Заворотнюк как замечательного и доброго человека.

Ранее сообщалось о том, что на кончину звезды «Моей прекрасной няни» отреагировали пользователи сети. Они выразили соболезнования родственникам артистки. Один из них признался, что актриса «навсегда останется в его памяти красивой и лучезарной».

О смерти Заворотнюк стало известно ранее 30 мая. Актриса длительное время боролась с раком мозга. В последние дни жизни она жаловалась на головные боли и слабость. Также сообщалось, что артистка сильно похудела и почти не могла двигаться.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Она также вела шоу «Танцы со звездами», «Танцы на льду» и «Ледниковый период».