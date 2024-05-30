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10:27, 30 мая 2024Культура

Стало известно о жалобах Заворотнюк в последние дни жизни

Актриса Заворотнюк жаловалась на головные боли и слабость в последние дни жизни

Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

Российская актриса Анастасия Заворотнюк жаловалась на головные боли и слабость в последние дни жизни. Об этом пишет Shot в Telegram-канале.

Сообщается также, что артистка сильно похудела и почти не могла двигаться.

Ранее стало известно, что семья актрисы накопила долг в размере около полумиллиона рублей. Отмечалось, что родные Заворотнюк последние месяцы были настолько погружены в лечение, что не следили за налоговыми отчислениями.

В четверг, 30 мая, родные актрисы сообщили о ее смерти. Они также уточнили, что о месте и времени прощания с актрисой они сообщат вечером.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Она признавалась, что попала в сериал случайно и не думала, что станет известной на всю страну.

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      Варвара Кошечкина
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