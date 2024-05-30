Стало известно о накопившемся долге семьи Заворотнюк

Shot: у семьи Заворотнюк накопился полумиллионный долг

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк накопила долг в размере около полумиллиона рублей. Об этом сообщает Shot.

По информации издания, родные Заворотнюк последние месяцы были настолько погружены в лечение, что не следили за налоговыми отчислениями.

Также сообщается, что Заворотнюк жила в закрытом поселке Крешино, откуда ее периодически возили в государственную больницу на процедуры. В прошлом году она прошла дорогостоящий курс лечения в частной больнице, однако болезнь не отступила.

Две недели назад состояние звезды резко ухудшилось. В четверг, 30 мая, родные актрисы сообщили о ее смерти. Они также уточнили, что о месте и времени прощания с актрисой они сообщат вечером.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Она признавалась, что попала в сериал случайно и не думала, что станет известной на всю страну.