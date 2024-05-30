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09:23, 30 мая 2024Россия

В Новороссийске после предупреждения о воздушной опасности сообщили о стрельбах

В Новороссийске после предупреждения о воздушной опасности сообщили о стрельбах

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Власти Новороссийска сообщили о стрельбах в городе после предупреждения о возможной воздушной опасности. Об этом говорится в Telegram-канале администрации российского города на черноморском помещении.

Учебные стрельбы пройдут в Новороссийске в четверг, 30 мая, с девяти до одиннадцати вечера. Других подробностей о них власти не привели.

Утром 30 мая сообщалось о воздушной угрозе в Новороссийске. Глава города Андрей Кравченко обратился к жителям с просьбой не использовать автомобили в качестве укрытия и не прятаться под стенами многоквартирных домов. Он также призвал сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями властей.

Ночью 30 мая Украина пыталась атаковать Россию оперативно-тактическими ракетами ATACMS, беспилотниками и безэкипажными катерами. Силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS над акваторией Азовского моря, восемь беспилотников — над Черным морем. Кроме того, огневые средства в Черном море уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма. Утром также сообщалось, что пять беспилотников пытались атаковать Краснодарский край.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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