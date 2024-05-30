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16:39, 30 мая 2024Россия

В Совфеде порассуждали о возможном применении ядерного оружия в зоне СВО

Сенатор Климов усомнился в возможном применении на СВО ядерного оружия

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов усомнился, что в зоне специальной военной операции (СВО) сейчас могут применить ядерное оружие. Рассуждения сенатора по этому вопросу опубликовало РИА Новости.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Москве сочтут поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение украинской армии.

«Инструментарий у наших Вооруженных сил серьезный. И мне очень сложно представить себе, чтобы США или Великобритания, или Франция свое (вооружение) туда направят. Есть вещи, которые там серьезно табуированы», — поделился Климов.

Он допустил, что вероятность более широкого конфликта с ядерным оружием «выше, чем ноль». Климов подчеркнул, что прогнозы давать сложно, поскольку ситуация на фронте очень подвижная.

Ранее Лавров рассказал, что Россия готова к переговорам с Украиной о мире, а не о перемирии.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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