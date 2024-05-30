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11:29, 30 мая 2024Бывший СССР

Лавров заявил о готовности России к переговорам о мире с Украиной

Лавров: Россия готова к переговорам с Украиной о мире, а не о перемирии

Фото: Юрий Кочетков / POOL / Reuters

Россия остается открытой для переговоров по Украине, о чем неоднократно говорилось на высшем уровне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Однако необходимо ясно понимать, что речь идет именно о мире, а не о перемирии», — объяснил глава МИД России.

По его словам, Москва не готова предоставлять Киеву паузу, которую противник в очередной раз использует «для перегруппировки и перевооружения».

Как отмечал Лавров, ускорение политического урегулирования кризиса на Украине теоретически возможно при выполнении двух условий. Так, уточнил глава внешнеполитического ведомства России, Запад должен прекратить поставки оружия на Украину, а Киев — завершить свои боевые действия.

Министр иностранных дел России также рассказал о причинах трудностей в диалоге о мире с Украиной. Он заявил, что в Киеве правит «партия войны», которая стремится победить Россию «на поле боя».

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      Екатерина Грищенко
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