Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:24, 30 мая 2024Бывший СССР

Лавров назвал условия для ускорения урегулирования кризиса на Украине

Лавров: для урегулирования кризиса Запад должен прекратить поставки оружия Киеву

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ускорение процесса урегулирования кризиса на Украине теоретически возможно. Об условиях для этого глава МИД РФ рассказал РИА Новости.

По его словам, для урегулирования ситуации Запад должен прекратить поставки оружия на Украину. Кроме того, необходимо завершение боевых действий со стороны Киева.

«Чем быстрее это произойдет, тем скорее начнется политическое урегулирование», — добавил Лавров.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс пытается всеми силами избежать прямого столкновения с Россией из-за Украины. По его словам, «НАТО не будет стороной конфликта на Украине».

В то же время Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс намерен создать постоянную структуру для организации поставок оружия Киеву. Он отметил, что бюджет данной организации пока не согласован.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В США обсуждают возможность ударов западным оружием по России. Белый дом обеспокоен ходом СВО

      Назван способ убрать живот после 40 лет

      Аналитик заявил о препятствовании Запада переговорам даже при желании Киева

      Цены на российское зерно заметно выросли

      На Западе заявили о давлении на Байдена по вопросу ударов ВСУ по России

      Сжегшему паспорт России певцу Шарлоту продлили арест

      Лавров назвал причины трудности диалога о мире с Украиной

      Открытое горение на территории складов на востоке Москвы ликвидировали

      Женщин предостерегли от ошибок при выполнении усиляющего оргазмы упражнения

      Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества со старыми номерами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше