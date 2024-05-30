Лавров назвал условия для ускорения урегулирования кризиса на Украине

Лавров: для урегулирования кризиса Запад должен прекратить поставки оружия Киеву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ускорение процесса урегулирования кризиса на Украине теоретически возможно. Об условиях для этого глава МИД РФ рассказал РИА Новости.

По его словам, для урегулирования ситуации Запад должен прекратить поставки оружия на Украину. Кроме того, необходимо завершение боевых действий со стороны Киева.

«Чем быстрее это произойдет, тем скорее начнется политическое урегулирование», — добавил Лавров.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс пытается всеми силами избежать прямого столкновения с Россией из-за Украины. По его словам, «НАТО не будет стороной конфликта на Украине».

В то же время Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс намерен создать постоянную структуру для организации поставок оружия Киеву. Он отметил, что бюджет данной организации пока не согласован.