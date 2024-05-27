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13:12, 27 мая 2024Мир

Генсек НАТО заявил о попытках избежать конфликта с Россией

Столтенберг: НАТО пытается избежать прямого конфликта с Россией из-за Украины
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Североатлантический альянс всеми силами пытается избежать прямого конфликта с Россией из-за Украины, на настоящий момент это является одной из основных задач альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

«Во-первых, [одной из задач является] оказание помощи Украине – то, что мы делаем и должны делать еще больше… Другая задача — это предотвращение эскалации конфликта, распространения его на другие территории вне Украины, перерастание в полномасштабную войну НАТО с Россией в Европе. НАТО не будет стороной конфликта на Украине, сил НАТО не будет на земле», — поведал он.

Ранее Столтенберг анонсировал создание НАТО постоянной структуры для организации поставок оружия Украине. Он отметил, что альянс должен укрепить свою роль в подготовке украинских военных, координации многолетней поддержки и финансирования Киева.

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      Виктория Кондратьева
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