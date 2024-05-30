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08:34, 30 мая 2024Бывший СССР

Лавров назвал причины трудности диалога о мире с Украиной

Лавров назвал партию войны в Киеве причиной трудности диалога о мире

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Диалогу России с Украиной о мире препятствует партия войны в Киеве. Причины трудности начала мирного урегулирования конфликта назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«В Киеве правит "партия войны", и она стремится, как минимум на словах, одержать победу над Россией "на поле боя". В таких условиях диалог о мире трудно себе представить», — заявил дипломат.

Он добавил, что Москва готова к переговорам с Киевом, однако мирный процесс не должен превратиться в передышку, которой Украина воспользуется для перегруппировки войск.

Лавров также назвал условия для ускорения урегулирования кризиса на Украине. По его словам, ради достижения мира Запад должен прекратить поставки оружия Киеву.

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      Глеб Палехов
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