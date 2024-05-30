Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:03, 30 мая 2024Наука и техника

В зону СВО направят тысячи FPV-дронов «Гортензия-7»

КБ «Гортензия»: в зону СВО направят две тысячи FPV-дронов «Гортензия-7»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В зону специальной военной операции (СВО) планируется направить две тысячи FPV-дронов «Гортензия-7». Об этом со ссылкой на конструкторское бюро «Гортензия» сообщает ТАСС.

«Они направлены в зону спецоперации», — заявили в организации.

FPV-дроны «Гортензия-7» предназначены для поражения живой силы и укрытий, а также разведки и дистанционного минирования и сбрасывания бомб. Масса переносимой беспилотником нагрузки — два килограмма, радиус действия — десять километров.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Ранее газета «Известия» написала, что бойцы Центральной группировки российских войск применили наземный дрон «Лягушка» для уничтожения опорного пункта противника.

В апреле РИА Новости со ссылкой на разработчика Андрея Иванова сообщили, что в России создана новая модель боевого FPV-дрона «Овод-10», способного доставлять боекомплект и провиант.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Названа причина смерти Анастасии Заворотнюк

      Умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Звезда «Моей прекрасной няни» много лет боролась с раком

      В России заявили об обострении кадрового голода в еще одной отрасли

      Стало известно о действиях мужа Заворотнюк перед ее смертью

      Столтенберг заявил о возможности Украины наносить удары по России оружием Запада

      Лавров объяснил смысл участия России в ОБСЕ

      Мать Заворотнюк отреагировала на новости о смерти дочери

      Стало известно о жалобах Заворотнюк в последние дни жизни

      Белла Торн прикрыла обнаженную грудь ремнем на фото для журнала

      Врач назвал настоящего виновника эпидемии ожирения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше