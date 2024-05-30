В зону СВО направят тысячи FPV-дронов «Гортензия-7»

КБ «Гортензия»: в зону СВО направят две тысячи FPV-дронов «Гортензия-7»

В зону специальной военной операции (СВО) планируется направить две тысячи FPV-дронов «Гортензия-7». Об этом со ссылкой на конструкторское бюро «Гортензия» сообщает ТАСС.

«Они направлены в зону спецоперации», — заявили в организации.

FPV-дроны «Гортензия-7» предназначены для поражения живой силы и укрытий, а также разведки и дистанционного минирования и сбрасывания бомб. Масса переносимой беспилотником нагрузки — два килограмма, радиус действия — десять километров.

Ранее газета «Известия» написала, что бойцы Центральной группировки российских войск применили наземный дрон «Лягушка» для уничтожения опорного пункта противника.

В апреле РИА Новости со ссылкой на разработчика Андрея Иванова сообщили, что в России создана новая модель боевого FPV-дрона «Овод-10», способного доставлять боекомплект и провиант.