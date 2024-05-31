Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:42, 31 мая 2024Наука и техника

Названа главная опасность смартфонов с ИИ

The Register: с появлением ИИ-смартфонов появятся проблемы конфиденциальности

Фото: Loren Elliott / Reuters

Производителям смартфонов с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) нужно будет решить проблему конфиденциальности. Об этом сообщает издание The Register со ссылкой на отчет Canalys.

В отчете аналитиков говорится, что половина смартфонов к 2028 году будет иметь те или иные ИИ-функции. По словам журналистов медиа, главной проблемой телефонов будущего окажется то, как они будут обрабатывать личные данные пользователей. Аналитики уверены, что с этим будут связаны главные опасности.

Специалисты Canalys назвали персонализацию главной особенностью ИИ-гаджетов. Такие устройства постоянно собирают данные о пользователе, получают от него различную информацию и сохранят ее на своих серверах. В том числе благодаря этому производители смартфонов и операторы смогут дополнительно заработать. Однако важно то, как они будут обходиться с личной информацией клиентов.

В материале Canalys говорится, что большая часть опрошенных фирмой пользователей выразила обеспокоенность, как ИИ будут обрабатывать их данные. «Успех смартфонов с искусственным интеллектом будет зависеть не только от технологических достижений, но и от способности этически и эффективно интегрировать эти технологии в повседневный потребительский опыт», — заключили авторы исследования.

Ранее специалисты Института Рейтера (Великобритания) заявили, что лишь до 7 процентов пользователей обращаются к ИИ ежедневно. Чаще всего чат-ботами и подобными сервисами пользуются молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Пентагон передаст Украине инструкции насчет ударов по России. Что заставило США разрешить Киеву бить по РФ?

      Минобороны раскрыло подробности попытки ракетной атаки ВСУ на Кубань

      ВСУ ударили по регионам России противокорабельными ракетами «Нептун» и дронами

      Россиянин выстрелил в полицейского во время проверки документов

      Австралия выделит миллионы долларов на украинскую энергетику

      Молдавский оппозиционер оценил последствия получения российского паспорта

      Появились кадры со звуками сирены в Новороссийске из-за атаки ВСУ

      Никита Джигурда захотел служить в зоне СВО

      Российский военный в одиночку уничтожил четыре американских БМП Bradley

      Мощный пожар на нефтебазе Кубани после атаки беспилотников попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше