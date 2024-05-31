Алсу предсказали проблемы в карьере из-за бывшего мужа

Продюсер Дворцов: Ян Абрамов может повлиять на карьеру Алсу после развода

Муж певицы Алсу, бизнесмен Ян Абрамов, может повлиять на карьеру исполнительницы после развода. Таким мнением поделился известный продюсер Сергей Дворцов, его цитирует онлайн-журнал «Страсти».

Медиаменеджер отметил, что Абрамов является крупным бизнесменом. «Насколько знаю, Ян собственник, он достаточно ревнивый и, скорее всего, на почве ревности они приняли решение подать на развод. Я могу сказать, что, может быть, Ян может поперекрывать кислород Алсу», — предположил он.

При этом продюсер отметил, что конфликтов удастся избежать, если пара разойдется на мирной ноте.

Ранее актриса Яна Поплавская отреагировала на развод Алсу с Яном Абрамовым.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно 27 мая. Пара состояла в браке 18 лет. Алсу и Ян воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля. По данным СМИ, причиной разрыва отношений стали измены мужа исполнительницы.