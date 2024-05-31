Фитнес-тренер дала советы для избавления от целлюлита

Фитнес-тренер Арина Кузьмина дала советы женщинам, которые хотят избавиться от целлюлита. Ее слова приводит NGS24.ru.

Специалист посоветовала делать кардио-упражнения на пульсе 120-140 ударов в минуту и совмещать их с силовыми тренировками. Она также рекомендовала сбалансированно питаться. «Голодовками можно сделать еще хуже, и целлюлит появится и у худенькой девочки», — завила Кузьмина.

Кроме того, специалист рассказала о пользе витаминов и БАДов, однако принимать их нужно только после сдачи анализов и консультации с врачом. «Нужно также работать с лимфой, делать утренние зарядки, дыхательную гимнастику, работать с диафрагмой и осанкой», — подчеркнула тренер.

Ранее журналисты Men Today назвали три упражнения, которые опасны для людей старше 40 лет. Это интенсивные кардионагрузки, наклоны и скручивания.