Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
0:3
Завершен
Маттео Арнальди
Ролан Гаррос (м)
Мириам Колодзьежова
2:0
Завершен
Екатерина Александрова
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
ЦСКА
80:72
Завершен
УНИКС
Единая лига ВТБ|Финал
Томаш Махач
Сегодня
15:00 (Мск)
Даниил Медведев
Ролан Гаррос (м)
Боруссия Д
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Финал
06:30, 1 июня 2024Спорт

Фитнес-тренер дала советы для избавления от целлюлита

Фото: Alterio Felines / Pixabay

Фитнес-тренер Арина Кузьмина дала советы женщинам, которые хотят избавиться от целлюлита. Ее слова приводит NGS24.ru.

Специалист посоветовала делать кардио-упражнения на пульсе 120-140 ударов в минуту и совмещать их с силовыми тренировками. Она также рекомендовала сбалансированно питаться. «Голодовками можно сделать еще хуже, и целлюлит появится и у худенькой девочки», — завила Кузьмина.

Кроме того, специалист рассказала о пользе витаминов и БАДов, однако принимать их нужно только после сдачи анализов и консультации с врачом. «Нужно также работать с лимфой, делать утренние зарядки, дыхательную гимнастику, работать с диафрагмой и осанкой», — подчеркнула тренер.

Ранее журналисты Men Today назвали три упражнения, которые опасны для людей старше 40 лет. Это интенсивные кардионагрузки, наклоны и скручивания.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В новом уголовном деле по «Крокусу» появились первые фигуранты. В чем подозревают работников концертного зала?

      В Минобороны Франции заявили о помощи России в одном вопросе

      На рынке складных смартфонов сменился лидер

      Фитнес-тренер дала советы для избавления от целлюлита

      В ФРГ подняли вопрос о запрете использования Украиной кассетных боеприпасов

      Украинские бойцы сдались в плен после нападения на них дрона ВСУ

      Западу понадобилась помощь России из-за нападения хуситов в Красном море

      Экс-аналитик ЦРУ оценил решение Байдена по Украине

      Украинцы пожаловались на размер взяток за выезд из страны

      В подконтрольном Украине Запорожье прозвучали взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше