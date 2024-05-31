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02:22, 31 мая 2024Мир

Карлсон предрек победу Трампа на выборах фразой «если он не будет убит до этого»

Такер Карлсон: Трамп победит на выборах, если не будет убит до этого
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Reuters

Американский журналист Такер Карлсон, комментируя вердикт жюри присяжных экс-главе Белого дома Дональду Трампу в соцсети Х, предрек ему победу на выборах фразой «если он не будет убит до этого».

«Любой, кто будет оправдывать этот приговор, - угроза для вас и вашей семьи», — подчеркнул он.

Карлсон также назвал обвинительное решение окончанием «самой справедливой системы правосудия в мире».

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал экс-президента США виновным по о всем 34 пунктам обвинения по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля. Сам политик назвал процесс фальсификацией.

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      Марина Совина
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