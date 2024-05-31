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15:26, 31 мая 2024Забота о себе

Названо лучшее меню для жаркой погоды

Диетолог Денисенко призвала есть в жару холодные супы и нежирное мясо

Фото: Anna Pelzer / Unsplash

В жару аппетит снижается, а пища переваривается хуже, предупредила диетолог Людмила Денисенко. В беседе с kp.ru она рассказала, как правильно питаться летом, чтобы поддерживать хорошее самочувствие.

Денисенко считает, что в летнее время года следует изменить режим питания: утром и вечером съедать основное количество пищи, а днем ограничиться легкими перекусами. Кроме того, она призвала есть часто и небольшими порциями. Так, по ее словам, не будет возникать тяжести и полезные вещества будут лучше усваиваться.

Лучшим вариантом питания в жару Денисенко назвала меню, состоящее из большого количества овощей и фруктов, нежирных сортов мяса и холодных супов. Она объяснила, что растительные продукты за счет большого количества клетчатки улучшают пищеварение, к тому же они забирают лишнее тепло и помогают охладиться

Также, по мнению Денисенко, чтобы поддержать тонус мышц, важно снабжать организм белком. Помимо мяса она посоветовала чаще есть творог, йогурты и кефир. Холодные супы, уточнила диетолог, не только полезны, но и способны уменьшать жажду. По ее словам, это происходит благодаря их кислому вкусу, который увеличивает слюноотделение.

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      Екатерина Улитина
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