Названы самые эффективные упражнения на свежем воздухе

Фитнес-тренер Мария Волынкина назвала самые эффективные упражнения на свежем воздухе. Ее слова приводит NEWS.ru.

Волынкина посоветовала делать тренировку на все группы мышц, выполняя каждое упражнение по три подхода. Она рекомендовала начинать с приседаний: сначала медленных, потом более быстрых. Следующим упражнением станут отжимания от скамьи и на брусьях.

Также тренер посчитала нужным делать упражнения на пресс, в частности, висеть на турнике, подтягивая ноги. Кроме того, необходимо делать подтягивания туловища, зацепившись ногами за перекладину, а также прямую и боковую планку со скручиваниями.

Ранее Волынкина рассказала об опасности для здоровья, возникающей при неправильном выполнении планки. По ее словам, из-за неверной техники и прогиба в пояснице расслабляются живот и шея, что приводит к появлению болей в спине и со временем к травмам.