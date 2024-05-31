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15:32, 31 мая 2024Мир

В Госдуме объяснили нежелание приглашать Россию на мирную конференцию по Украине

Депутат Журова объяснила саммит по Украине без РФ фразой «не хотят знать правду»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова объяснила нежелание приглашать Россию на мирную конференцию по Украине в Швейцарии фразой «они не хотят знать правду». О причинах, по которым РФ не попала в список участников саммита, депутат высказалась в беседе с «Лентой.ру».

«Они же не хотят знать правду. Мы же все равно, так или иначе, будем говорить правду и будем озвучивать наши аргументы, на каких условиях этот мир может быть. Они же хотят предложить нам мир на своих условиях, а там, понятно, будет опять разговор про территории, которые уже входят в состав России», — сказала Журова.

Вместе с тем парламентарий объяснила отказ Китая от приглашения на конференцию тем, что это наш стратегический партнер. «У Китая позиция, что мы должны все вместе, и Россия, и Китай участвовать в этих переговорах. Если Россия не участвует, Китаю, видимо, там участвовать смысла нет уже», — добавила она.

Депутат также подчеркнула, что все переговоры всегда ведутся при участии двух сторон. Иной подход она сочла неправильным.

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Ранее официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер уклонился от прямого ответа на вопрос корреспондента ТАСС о том, пригласят ли организаторы Россию на конференцию, направленную на урегулирование конфликта на Украине.

В Китае отказались принимать приглашение на конференцию. В МИД страны заявили о том, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив.

Конференция по урегулированию украинского конфликта без участия России состоится 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Целью мероприятия Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса.

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