В Госдуме объяснили нежелание приглашать Россию на мирную конференцию по Украине

Депутат Журова объяснила саммит по Украине без РФ фразой «не хотят знать правду»

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова объяснила нежелание приглашать Россию на мирную конференцию по Украине в Швейцарии фразой «они не хотят знать правду». О причинах, по которым РФ не попала в список участников саммита, депутат высказалась в беседе с «Лентой.ру».

«Они же не хотят знать правду. Мы же все равно, так или иначе, будем говорить правду и будем озвучивать наши аргументы, на каких условиях этот мир может быть. Они же хотят предложить нам мир на своих условиях, а там, понятно, будет опять разговор про территории, которые уже входят в состав России», — сказала Журова.

Вместе с тем парламентарий объяснила отказ Китая от приглашения на конференцию тем, что это наш стратегический партнер. «У Китая позиция, что мы должны все вместе, и Россия, и Китай участвовать в этих переговорах. Если Россия не участвует, Китаю, видимо, там участвовать смысла нет уже», — добавила она.

Депутат также подчеркнула, что все переговоры всегда ведутся при участии двух сторон. Иной подход она сочла неправильным.

Ранее официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер уклонился от прямого ответа на вопрос корреспондента ТАСС о том, пригласят ли организаторы Россию на конференцию, направленную на урегулирование конфликта на Украине.

В Китае отказались принимать приглашение на конференцию. В МИД страны заявили о том, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив.

Конференция по урегулированию украинского конфликта без участия России состоится 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Целью мероприятия Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса.

