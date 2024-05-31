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09:05, 31 мая 2024Россия

Обломки сбитого в Казани беспилотника сняли на видео

В сети появились кадры обломков сбитого в Атнинском районе Татарстана дрона

В сети появились кадры обломков беспилотника, сбитого в Татарстане утром в пятницу, 31 мая. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видны обломки беспилотного летательного аппарата, разбросанные в поле. От падения на месте происшествия образовалась воронка. Видеозапись, как сообщается, сделана в Атнинском районе Татарстана.

Казань атаковали беспилотники утром в пятницу, 31 мая. Со слов очевидцев, всего беспилотников было два, однако официально информацию о дронах власти пока не подтверждали. Они лишь сообщили об объявленной эвакуации на некоторых предприятиях Татарстана.

Татарстан, по неофициальным данным, атаковали дальнобойными беспилотниками «Лютый» — репликой знаменитого турецкого Bayraktar. В сети также опубликовали кадры замеченного в регионе беспилотника. На видеозаписи виден беспилотник самолетного типа и слышен характерный звук работы его мотора.
box#3665315

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      Анастасия Шейкина
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