Обломки сбитого в Казани беспилотника сняли на видео
В сети появились кадры обломков беспилотника, сбитого в Татарстане утром в пятницу, 31 мая. Их публикует Mash в Telegram-канале.
На кадрах видны обломки беспилотного летательного аппарата, разбросанные в поле. От падения на месте происшествия образовалась воронка. Видеозапись, как сообщается, сделана в Атнинском районе Татарстана.
Казань атаковали беспилотники утром в пятницу, 31 мая. Со слов очевидцев, всего беспилотников было два, однако официально информацию о дронах власти пока не подтверждали. Они лишь сообщили об объявленной эвакуации на некоторых предприятиях Татарстана.
Татарстан, по неофициальным данным, атаковали дальнобойными беспилотниками «Лютый» — репликой знаменитого турецкого Bayraktar. В сети также опубликовали кадры замеченного в регионе беспилотника. На видеозаписи виден беспилотник самолетного типа и слышен характерный звук работы его мотора.
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