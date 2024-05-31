Tesla отозвала более 100 тысяч машин из-за ремня безопасности

Tesla отозвала 125 тысяч электромобилей разных моделей 2012-2024 годов выпуска

Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 125 227 машин из-за проблем с системой безопасности. Об этом со ссылкой на пресс-релиз Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA) сообщает РИА Новости.

Проблемой стал сбой в системе предупреждения о непристегнутом ремне безопасности. Лампа и звуковой сигнал могут работать некорректно, если водитель не пристегнут, что нарушает Федеральный стандарт безопасности транспортных средств.

Отзыву подлежат некоторые автомобили Model S 2012-2024 годов выпуска, Model X 2015-2024 годов выпуска, Model 3 2017-2023 годов выпуска и Model Y 2020-2023 годов выпуска.

В начале февраля стало известно, что Tesla отзывает крупнейшую партию в 2,2 миллиона автомобилей из-за неправильного размера шрифта на приборной панели, увеличивающего риск аварии. А в декабре прошлого года Tesla отозвала два миллиона автомобилей Model S, X, 3 и Y, выпущенных с 2016 года, для обновления системы безопасности автопилота.

Ранее издание Bloomberg указало, что проблемы, с которыми в последнее время сталкивается принадлежащая миллиардеру Илону Маску Tesla, угрожают стабильности и других его предприятий. Падение акций автопроизводителя, стагнирующие продажи, путаные планы и сомнительная активность бизнесмена начали пугать инвесторов, которые опасаются, что остальные компании управляются не лучше.