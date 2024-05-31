В России создали штурмовую «тележку»-камикадзе

ТАСС: холдингом «Высокоточные комплексы» создан колесный робот-камикадзе

Холдингом «Высокоточные комплексы» создан колесный робот, который может использоваться как камикадзе. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает ТАСС.

По словам собеседника, данную «тележку» уже использовали в зоне специальной военной операции во время штурма одного из опорных районов противника. «Ею можно управлять дистанционно, а назначение в боевых условиях вообще может быть любое — подвоз боеприпасов, эвакуация раненых. Пока работа над платформой продолжается», — сказал источник.

В ноябре госкорпорация «Ростех» в проекте «Наш Краш» сообщила, что робот-сапер МГР-4 «Шмель» способен выдержать минимум два подрыва мин мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

В августе первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков заявил, что роботов-саперов «Шмель» направят в новые регионы России.