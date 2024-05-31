В США объяснили цель разрешения Украине бить по России

Эксперт Расмуссен: разрешение Украине бить по РФ грозит эскалацией конфликта

Отставной полковник Вооруженных сил (ВС) США и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен прокомментировал решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по российской территории. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Госдеп подтвердил, что Байден дал согласие на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по целям внутри России.

До этого издание Politico написало, что Байден тайно позволил ВСУ наносить удары американским оружием внутри России. В частности, он разрешил украинским военным совершать атаки возле границ Харьковской области.