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12:55, 1 июня 2024Наука и техника

На Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку

Институт прикладной геофизики: на Солнце произошла сильнейшая вспышка класса Х
Архивное фото

Архивное фото. Фото: NASA / SDO / AP

На Солнце произошла сильнейшая вспышка самого высокого класса Х. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ), передает ТАСС.

Сообщается, что продолжительность вспышки Х1.1 составила 17 минут.

Предыдущая вспышка такого же класса Х1.4/2В была зафиксирована 29 мая, она длилась 87 минут. После этого ученые предупредили о надвигающейся на Землю 31 мая — 1 июня магнитной буре. При этом отмечается, что она не будет экстремальной.

Согласно мониторингу космической погоды, магнитное возмущение на Земле в настоящий момент не достигло даже самого слабого уровня G1.

10 мая на Земле зафиксировали мощную магнитную бурю. Такое явление вызывает проблемы в работе энергетических систем, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипание» масляных трансформаторов.

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      Алевтина Запольская
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