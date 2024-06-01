На Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку

Институт прикладной геофизики: на Солнце произошла сильнейшая вспышка класса Х

На Солнце произошла сильнейшая вспышка самого высокого класса Х. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ), передает ТАСС.

Сообщается, что продолжительность вспышки Х1.1 составила 17 минут.

Предыдущая вспышка такого же класса Х1.4/2В была зафиксирована 29 мая, она длилась 87 минут. После этого ученые предупредили о надвигающейся на Землю 31 мая — 1 июня магнитной буре. При этом отмечается, что она не будет экстремальной.

Согласно мониторингу космической погоды, магнитное возмущение на Земле в настоящий момент не достигло даже самого слабого уровня G1.

10 мая на Земле зафиксировали мощную магнитную бурю. Такое явление вызывает проблемы в работе энергетических систем, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипание» масляных трансформаторов.