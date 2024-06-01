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10:49, 1 июня 2024Спорт

Очередной российский фигурист начнет выступать за другую страну

Российский фигурист Даниил Гришин сменит спортивное гражданство на французское

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский фигурист Даниил Гришин сообщил, что принял решение сменить спортивное гражданство. Его слова приводит «Матч ТВ».

16-летний спортсмен заявил, что уже получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В данный момент он ожидает документов от Международного союза конькобежцев, чтобы выступать за сборную Франции.

Гришин выступает в танцах на льду и тренировался под руководством тренера Никиты Назарова. В прошлом сезоне в паре с Миланой Гиленко он занял пятое место на Спартакиаде учащихся.

Ранее стало известно, что ФФККР открепила 15-летнюю ученицу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Софью Титову для дальнейшего трансфера в сборную Армении. Также эту команду могут пополнить Карина Акопова и Никита Рахманин.

Кроме того, ФФККР разрешила сменить спортивное гражданство одиночнице Софье Самоделкиной, спортивной паре Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев, а также выступающей в танцах на льду Аннабель Морозов. Они перейдут в сборные Казахстана, Узбекистана и США соответственно.

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      Анастасия Борисова
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