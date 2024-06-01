Очередной российский фигурист начнет выступать за другую страну

Российский фигурист Даниил Гришин сменит спортивное гражданство на французское

Российский фигурист Даниил Гришин сообщил, что принял решение сменить спортивное гражданство. Его слова приводит «Матч ТВ».

16-летний спортсмен заявил, что уже получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В данный момент он ожидает документов от Международного союза конькобежцев, чтобы выступать за сборную Франции.

Гришин выступает в танцах на льду и тренировался под руководством тренера Никиты Назарова. В прошлом сезоне в паре с Миланой Гиленко он занял пятое место на Спартакиаде учащихся.

Ранее стало известно, что ФФККР открепила 15-летнюю ученицу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Софью Титову для дальнейшего трансфера в сборную Армении. Также эту команду могут пополнить Карина Акопова и Никита Рахманин.

Кроме того, ФФККР разрешила сменить спортивное гражданство одиночнице Софье Самоделкиной, спортивной паре Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев, а также выступающей в танцах на льду Аннабель Морозов. Они перейдут в сборные Казахстана, Узбекистана и США соответственно.