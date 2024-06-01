Применение российского «Бронебойщика» показали на видео

Пуск ракеты С-8ОФП «Бронебойщик» с вертолета показали на видео

Российские ударные вертолеты в зоне спецоперации получили новые неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-8ОФП «Бронебойщик». Применение ракеты показали на видео, опубликованном в Telegram-канале «Война История Оружие».

На записи, сделанной пилотом вертолета Ми-28, виден пуск неуправляемой ракеты «Бронебойщик». Отмечается, что новые ракеты отличаются увеличенной боевой частью и дальностью пуска.

С-8ОФП входят в семейство НАР С-8 калибра 80 миллиметров, которые используют штурмовики Су-25 и боевые вертолеты. «Бронебойщик» получил осколочно-фугасную боевую часть проникающего типа и двухрежимный контактный взрыватель, позволяющий боеприпасу взрываться сразу или с замедлением.

В августе прошлого года «Институт прикладной физики» впервые представил новейшую НАР С-8КЛ с кассетной боевой частью на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

В мае того же года заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин сообщил о начале серийного выпуска ракеты «Бронебойщик».