Бивол защитил два чемпионских титула

Россиянин Бивол нокаутировал Зинада и защитил титулы по версиям WBA Super и IBO

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил два титула чемпиона мира в полутяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бивол победил ливийца Малика Зинада. Схватка прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась техническим нокаутом в шестом раунде. Для россиянина это был первый нокаут с 2018 года.

Бивол защитил пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO).

Всего в активе 33-летнего Бивола 23 победы (12 из которых нокаутом) и ни одного поражения. 30-летний Зинад потерпел первое поражение в карьере при 22 победах.