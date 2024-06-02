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22:01, 2 июня 2024Спорт

Бывший тренер «Спартака» впервые высказался после увольнения

Бывший тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что отдавал все силы клубу

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) впервые высказался после увольнения из московской команды.

Специалист поблагодарил всех связанных с красно-белыми людей. «Путь, который мы прошли вместе, навсегда останется в моей памяти. Каждое мгновение, проведенное нами вместе, было бесценным подарком, который я никогда не смогу забыть», — заявил Абаскаль.

Тренер добавил, что отдавал «Спартаку» все силы. «Спасибо за ваш теплый прием с самого первого дня и вашу постоянную поддержку», — написал испанец.

Абаскаль был уволен из «Спартака» 14 апреля. Он работал с красно-белыми с лета 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под его руководством стала бронзовым призером чемпионата России, нынешнее первенство москвичи завершили на пятом месте.

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      Алексей Гусев
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