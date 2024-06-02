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17:20, 2 июня 2024Спорт

Черчесов высказался о возможном назначении в сборную Казахстана

Черчесов не подтвердил и не опроверг возможное назначение в сборную Казахстана

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном назначении на пост наставника национальной команды Казахстана. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. «Много чего пишут о сборной Казахстана. Я это читаю, но я же здесь», — заявил россиянин.

Информация о скором назначении Черчесова в сборную Казахстана появилась 31 мая. Уточнялось, что в ближайшее время Черчесов вылетит в Астану на финальный этап переговоров.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», с которым он дважды выиграл чемпионат и взял Кубок страны. Клуб из Будапешта тренер покинул летом 2023 года.

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      Алексей Гусев
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