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17:29, 31 мая 2024Спорт

Стало известно о скором назначении Черчесова в сборную Казахстана

Журналист Карпов: Станислав Черчесов скоро возглавит сборную Казахстана

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Россиянина Станислава Черчесова в скором времени назначат главным тренером сборной Казахстана. Об этом стало известно журналисту Ивану Карпову, который опубликовал информацию в своем Telegram-канале.

По данным источника, Черчесова на этот пост рекомендовал бывший наставник казахстанской команды Магомед Адиев, который ушел из сборной из-за работы в грозненском «Ахмате». В ближайшее время Черчесов вылетит в Астану на финальный этап переговоров,

В национальной команде Казахстана специалист будет зарабатывать 1,2 миллиона евро в год. О длительности контракта не сообщается.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», с которым он дважды выиграл чемпионат и взял Кубок страны. Клуб из Будапешта тренер покинул летом 2023 года.

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      Алексей Гусев
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