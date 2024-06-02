Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ига Свёнтек
2:0
Завершен
Анастасия Потапова
Ролан Гаррос (ж)
ЦСКА
80:96
Завершен
УНИКС
Единая лига ВТБ|Финал
Нао Хибино
0:1
2-й сет
live
Мирра Андреева
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
Балтика
Сегодня
18:00 (Мск)
Зенит
Fonbet Кубок России|Суперфинал
Аталанта
Сегодня
19:00 (Мск)
Фиорентина
Италия - Серия А|29-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 6-й матч
16:32, 2 июня 2024Спорт

Фитнес-эксперт посоветовала 10-минутную зарядку для похудения

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Ирина Ротач посоветовала 10-минутную утреннюю зарядку, которая поможет похудеть. Ее слова приводит Men Today.

Начать эксперт предложила с ходьбы на месте с подъемом бедер (20 шагов). Затем Ротач рекомендовала перейти к поворотам корпуса в сторону (по 8 раз в каждую сторону) и пружинящим шагам в сторону с подъемом рук (всего 20 раз).

После тренер посоветовала делать скручивания с подъемом колена и махом. Для этого сначала поднимите вперед согнутую ногу и коснитесь противоположным локтем колена, а потом через исходное положение сделайте мах и касание ладонью теми же ногой и рукой. Выполняйте 12 раз каждой ногой.

Далее Ротач предложила делать подтягивание ноги к корпусу. В исходном положении — высоком выпаде с руками за головой — перенесите вес тела вперед и толчком подтяните заднюю ногу максимально близко к животу. Выполните 20 подтягиваний на каждую сторону.

Завершает зарядку упражнение звездочка с приседанием. Исходное положение — поставьте ноги на ширине плеч и присядьте, руки вытяните перед собой. «Встаньте и сделайте шаг вправо, поднимая руки над головой через стороны. Вернитесь в исходное положение и повторите движение, но с шагом влево», — описала технику Ротач. Сделайте 10 повторений на каждую ногу.

Ранее фитнес-тренер Наталия Волкова посоветовала россиянам быстрый комплекс упражнений для укрепления иммунитета. Она предложила включить в него разгибания и сгибания локтей с гантелями и имитацию метания мяча.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине произошла очередная диверсия на железной дороге. Что хотели сделать преступники?

      Раскрыты подробности раздела имущества Нюши после развода

      Фитнес-эксперт посоветовала 10-минутную зарядку для похудения

      Раскрыты подробности расправы над работницей трапезной в Сергиевом Посаде

      Вся территория Южной Осетии осталась без света

      Стало известно о намерении Трампа рассекретить документы по терактам 11 сентября

      Украинские ВМС сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

      Экс-звезда «Дома-2» набрал кредитов на 400 тысяч и решил не возвращать

      В России высказались о возможном переносе Игр дружбы

      В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Китае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше