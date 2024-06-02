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07:00, 2 июня 2024Наука и техника

Обнаружена самая далекая галактика

arXiv: обнаружена галактика, свет от которой летел более 13 миллиардов лет

Изображение: NASA, ESA, CSA, STScI, UC Santa Cruz, CfA, Cambridge / phys.org

Международная команда астрономов под руководством ученых из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, обнаружила две самые ранние и далекие галактики, которые возникли спустя 300 миллионов лет после Большого взрыва. Свет от них летел более 13 миллиардов лет. Об этом сообщается в препринте статьи, опубликованной на сервере arXiv.

Открытие было сделано в рамках программы JADES (JWST Advanced Deep Extragalactic Survey) с использованием телескопа Уэбба. Исследователи провели анализ данных, полученных с помощью инфракрасной камеры NIRCam и спектрографа NIRSpec.

Поскольку Вселенная расширяется, свет от самых далеких галактик испытывает красное смещение и становится более длинноволновым, что делает эти объекты видимыми только в инфракрасном диапазоне. Галактики, названные JADES-GS-z14-0 и JADES-GS-z14-1, оказались самыми дальними из известных на сегодняшний день. Их красное смещение достигает 14, что соответствует времени путешествия света 13,3 миллиарда лет или собственному расстоянию (учитывает расширение Вселенной) в 33,7 миллиарда лет.

JADES-GS-z14-0 также характеризуется значительным размером и яркостью, что указывает на активное образование новых звезд. Спектральный анализ показал, что большая часть света исходит от молодых звезд, а не от аккреции вещества на сверхмассивную черную дыру в центре галактики. Вторая галактика JADES-GS-z14-1 более слабая, но находится почти на таком же расстоянии, что и JADES-GS-z14-0.

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      Александр Еникеев
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