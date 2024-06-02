Глава UFC отказался считать Махачева лучшим бойцом

Глава UFC Уайт назвал психами тех, кто считает Махачева лучшим бойцом P4P

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отказался считать россиянина Ислама Махачева лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий (P4P). Об этом он заявил на пресс-конференции после турнира UFC 302, запись которой доступна на YouTube-канале промоушена.

Уайт назвал психами тех, кто считает Махачева лучшим бойцом P4P, пока продолжает выходить в октагон американец Джон Джонс. «Пока Джонс продолжает драться и присутствует в рейтингах, никто другой не может считаться лучшим», — заявил он. При этом Глава UFC признал, что Махачев является невероятным бойцом.

В ночь на 2 июня Махачев победил американца Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 302. Россиянин одержал победу удушающим приемом в пятом раунде и третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

32-летний Махачев одержал 26-ю победу в карьере при единственном поражении. 35-летний Порье проиграл девятый бой в ММА, в его активе 30 побед. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся.