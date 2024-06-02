Хабиб Нурмагомедов оценил защиту Махачевым титула чемпиона UFC

Нурмагомедов заявил, что защитивший титул чемпиона UFC Махачев сильно вырос

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов оценил защиту россиянином Исламом Махачевым чемпионского пояса в легком весе. Его слова приводятся на странице промоушена в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Нурмагомедов заявил, что Махачев сильно вырос. «Это сложно понять. Когда ты заходишь в поздние раунды и залезаешь глубоко — это показывает, что ты понимаешь свое тело. Ты узнаешь, насколько глубоко ты можешь опуститься в себя. Не все об этом знают, что там всегда находится место», — объяснил он.

В ночь на 2 июня Махачев победил американца Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 302. Россиянин одержал победу удушающим приемом в пятом раунде и третий раз защитил титул чемпиона UFC.

32-летний Махачев одержал 26-ю победу в карьере при единственном поражении. 35-летний Порье проиграл девятый бой в ММА, в его активе 30 побед. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся.