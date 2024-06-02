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10:04, 2 июня 2024Спорт

Хабиб Нурмагомедов оценил защиту Махачевым титула чемпиона UFC

Нурмагомедов заявил, что защитивший титул чемпиона UFC Махачев сильно вырос
Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. Фото: Christopher Pike / Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов оценил защиту россиянином Исламом Махачевым чемпионского пояса в легком весе. Его слова приводятся на странице промоушена в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Нурмагомедов заявил, что Махачев сильно вырос. «Это сложно понять. Когда ты заходишь в поздние раунды и залезаешь глубоко — это показывает, что ты понимаешь свое тело. Ты узнаешь, насколько глубоко ты можешь опуститься в себя. Не все об этом знают, что там всегда находится место», — объяснил он.

В ночь на 2 июня Махачев победил американца Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 302. Россиянин одержал победу удушающим приемом в пятом раунде и третий раз защитил титул чемпиона UFC.

32-летний Махачев одержал 26-ю победу в карьере при единственном поражении. 35-летний Порье проиграл девятый бой в ММА, в его активе 30 побед. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся.

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      Дарья Коршунова
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