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01:41, 2 июня 2024Мир

«Хезболла» заявила об атаке израильских позиций

«Хезболла» заявила о десяти атаках позиций Израиля 1 июня

Фото: Ayal Margolin / Reuters

Ливанское движение «Хезболла» в субботу, 1 июня, десять раз атаковала позиции армии Израиля. Об этом заявили представители организации, их слова передает РИА Новости.

Отмечается, что удары пришлись на восточное и западное направления. Для атаки использовалось ракетное оружие.

В январе министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб предупреждал Израиль, что война не покажется ему пикником. Он требовал остановить боевые действия в секторе Газа.

В начале года в IDF (Israel Defense Forces) сообщали о нанесении точечных ударов по позициям ливанской группировки. По словам главы Минобороны страны Йоава Галанта, Израиль готовится к военной операции на границе с Ливаном. Для этого на север страны перебросили военнослужащих и технику. По словам израильского министра, боевые действия начнутся очень скоро.

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      Евгений Силаев
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