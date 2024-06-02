«Хезболла» заявила об атаке израильских позиций

«Хезболла» заявила о десяти атаках позиций Израиля 1 июня

Ливанское движение «Хезболла» в субботу, 1 июня, десять раз атаковала позиции армии Израиля. Об этом заявили представители организации, их слова передает РИА Новости.

Отмечается, что удары пришлись на восточное и западное направления. Для атаки использовалось ракетное оружие.

В январе министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб предупреждал Израиль, что война не покажется ему пикником. Он требовал остановить боевые действия в секторе Газа.

В начале года в IDF (Israel Defense Forces) сообщали о нанесении точечных ударов по позициям ливанской группировки. По словам главы Минобороны страны Йоава Галанта, Израиль готовится к военной операции на границе с Ливаном. Для этого на север страны перебросили военнослужащих и технику. По словам израильского министра, боевые действия начнутся очень скоро.