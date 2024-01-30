Израиль объявил о подготовке к боям на границе с Ливаном

Минобороны Израиля сообщило о переброске войск и техники к границе с Ливаном

Израиль готовится к военной операции на границе с Ливаном, заявил глава Минобороны страны Йоав Галант. Его слова передает The Times of Israel.

Он сообщил о переброске военнослужащих и техники на север страны. По словам израильского министра, боевые действия начнутся очень скоро.

Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о нанесении точечных ударов по позициям ливанской группировки «Хезболла».

Ранее глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб предупредил Израиль, что война не покажется ему пикником.