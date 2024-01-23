В Ливане предупредили Израиль об опасности войны словами «не покажется пикником»

Глава МИД Ливана Хабиб предупредил, что война не покажется Израилю пикником

Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб на полях ООН предупредил Израиль об опасности начала войны между государствами. Его слова приводит ТАСС.

«Надеюсь, они понимают, что война не покажется пикником. Для них», — подчеркнул министр иностранных дел.

Хабиб призвал остановить боевые действия в секторе Газа, заявив, что война в анклаве должна прекратиться. «Хватит, довольно», — сказал он.

Ранее портал Axios сообщил, что Израиль через катарских и египетских посредников предложил радикальному движению ХАМАС прекратить боевые действия в секторе Газа на два месяца при освобождении всех заложников.

