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04:33, 23 января 2024Мир

В Ливане предупредили Израиль об опасности войны словами «не покажется пикником»

Глава МИД Ливана Хабиб предупредил, что война не покажется Израилю пикником
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Tomer Neuberg / Globallookpress.com

Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб на полях ООН предупредил Израиль об опасности начала войны между государствами. Его слова приводит ТАСС.

«Надеюсь, они понимают, что война не покажется пикником. Для них», — подчеркнул министр иностранных дел.

Хабиб призвал остановить боевые действия в секторе Газа, заявив, что война в анклаве должна прекратиться. «Хватит, довольно», — сказал он.

Ранее портал Axios сообщил, что Израиль через катарских и египетских посредников предложил радикальному движению ХАМАС прекратить боевые действия в секторе Газа на два месяца при освобождении всех заложников.

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      Марина Совина
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