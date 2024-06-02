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02:19, 2 июня 2024Россия

Кабмин поручил внести поправки по изменению налогов в Госдуму

Правительство поручило внести в Госдуму поправки по изменению налогов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Правительство поручило внести в Госдуму пакет поправок по изменению налоговой системы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Минфин РФ внес в правительство пакет поправок 28 мая. Кроме того, вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), при этом изменения в налогообложении коснутся только тех граждан, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц (более 2,4 миллиона рублей в год).

Предполагается, что поправки Госдума примет в текущую весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа, а вступят в силу они 1 января 2025 года.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, размер минимальной планки отсечения для прогрессивной ставки налога установят так, чтобы она коснулась не более трех процентов россиян.

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      Юлия Мискевич
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