Кабмин поручил внести поправки по изменению налогов в Госдуму

Правительство поручило внести в Госдуму поправки по изменению налогов

Правительство поручило внести в Госдуму пакет поправок по изменению налоговой системы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Минфин РФ внес в правительство пакет поправок 28 мая. Кроме того, вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), при этом изменения в налогообложении коснутся только тех граждан, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц (более 2,4 миллиона рублей в год).

Предполагается, что поправки Госдума примет в текущую весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа, а вступят в силу они 1 января 2025 года.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, размер минимальной планки отсечения для прогрессивной ставки налога установят так, чтобы она коснулась не более трех процентов россиян.