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12:18, 2 июня 2024Спорт

Монсон выбрал между русской и американской кухней

Боец MMA Джефф Монсон заявил, что русская еда лучше американской

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон выбрал между русской и американской кухней. Его слова приводит РИА Новости.

«Русская еда лучше, чем американская. Она свежая, нет чувства, что ее через всю страну к тебе на грузовике везли неделю или две», — заявил Монсон. По мнению спортсмена, башкирский мед — самый лучший в мире. Он добавил, что еще любит грузинское хачапури и борщ.

В мае 2023 года Монсон рассказал, что отказался от американского гражданства. В 2016-м боец стал гражданином ЛНР. В мае 2018 года он получил российское гражданство. Кроме того, боец является почетным гражданином Абхазии.

53-летний спортсмен известен по выступлениям в MMA. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.

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      Андрей Стрельцов
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