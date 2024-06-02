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13:03, 2 июня 2024Экономика

Россиян предупредили о наказании за уход от НДФЛ

Глава Минфина Силуанов: за уход от НДФЛ грозит уголовная ответственность

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

За уход от уплаты налогов после их повышения из-за введения прогрессивного НДФЛ россиянам грозит наказание вплоть до уголовной ответственности. Об этом предупредил министр финансов Антон Силуанов, его слова передает журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Говорить о том, что ради этих изменений будут люди нарушать закон, а это, кстати говоря, ответственность существенная, в том числе уголовная, мне кажется, что вряд ли это произойдет», — заявил глава ведомства.

Силуанов напомнил, что новая налоговая система разрабатывалась как конкурентоспособная. Инициатива была обусловлена запросом общества на справедливость, считает министр.

Согласно предложению Минфина, граждане с годовым доходом от 2,4 миллиона рублей будут облагаться более высокими ставками НДФЛ — 15 процентов при заработке до пяти миллионов рублей, 18 процентов при доходах до 20 миллионов, 20 процентов — для зарабатывающих до 50 миллионов и 22 процента — для получающих более 50 миллионов в год.

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      Нина Ташевская
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