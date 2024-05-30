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18:32, 30 мая 2024Экономика

Правительство одобрило законопроект о налоговых изменениях в России

Правительство РФ одобрило предложения по совершенствованию налоговой системы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Правительство России одобрило внесенные Минфином предложения по совершенствованию налоговой системы страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что на заседании были рассмотрены и одобрены законопроекты Минфина о поправках в федеральный бюджет, а также об изменениях Налогового и Бюджетного кодексов.

Согласно предложению ведомства, граждане с годовым доходом от 2,4 миллиона рублей будут облагаться более высокими ставками НДФЛ — 15 процентов при заработке до пяти миллионов рублей, 18 процентов при доходах до 20 миллионов, 20 процентов — для зарабатывающих до 50 миллионов и 22 процента — для получающих более 50 миллионов в год.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, размер минимальной планки отсечения для прогрессивной ставки налога установят так, чтобы она коснулась не более трех процентов россиян.

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      Дмитрий Воронин
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