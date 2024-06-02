Шойгу высказался о смерти Чилингарова
Шойгу заявил, что с Чилингаровым ушла целая эпоха в освоении Арктики
С кончиной великого исследователя Артура Чилингарова ушла целая эпоха в освоении Арктики. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу. Сообщение опубликовано на сайте организации.
Шойгу подчеркнул, что Россия потеряла великого исследователя и настоящего героя.
Депутат ГД Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни. О кончине полярного исследователя стало известно вечером 1 июня.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным полярного исследователя. Глава страны направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Героя России.