Стало известно о взрыве вдали от судна у берегов Йемена

UKMTO: в Красном море у берегов йеменского города Ходейда раздался взрыв

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о взрыве на значительном удалении от судна, которое двигалось у побережья Йемена.

Уточняется, что пострадавших нет. По данным UKMTO, капитан стал свидетелем взрыва на значительном удалении от судна. Судно и его экипаж находятся в безопасности, уточнили в ведомстве.

До этого сообщалось, что в Красном море перестало хватать кораблей для защиты от хуситов. По словам командующего военно-морской операцией ЕС Aspides Василиоса Грипариса, для эффективного выполнения ее задач не хватает десятка кораблей.

30 апреля йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане. Днем ранее, 29 апреля, военно-морские силы (ВМС) Великобритании зафиксировали нападение на судно в 87 километрах от берега йеменского портового города Моха.