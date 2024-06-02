Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:28, 2 июня 2024Мир

Стало известно о взрыве вдали от судна у берегов Йемена

UKMTO: в Красном море у берегов йеменского города Ходейда раздался взрыв

Фото: Wana News Agency / Reuters

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о взрыве на значительном удалении от судна, которое двигалось у побережья Йемена.

Уточняется, что пострадавших нет. По данным UKMTO, капитан стал свидетелем взрыва на значительном удалении от судна. Судно и его экипаж находятся в безопасности, уточнили в ведомстве.

До этого сообщалось, что в Красном море перестало хватать кораблей для защиты от хуситов. По словам командующего военно-морской операцией ЕС Aspides Василиоса Грипариса, для эффективного выполнения ее задач не хватает десятка кораблей.

30 апреля йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане. Днем ранее, 29 апреля, военно-морские силы (ВМС) Великобритании зафиксировали нападение на судно в 87 километрах от берега йеменского портового города Моха.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 18 человек. Фигурантов обвиняют по нескольким статьям

      Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область

      «Хезболла» заявила об атаке израильских позиций

      Стали известны дата и место прощания с Чилингаровым

      Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля

      Зеленский высказал опасения насчет политики Трампа по Украине

      Угрозу атаки БПЛА объявили в российском регионе

      Лавров прокомментировал смерть Чилингарова

      Британской разведке поручили искать российских шпионов

      Определились участники матча за Суперкубок УЕФА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше