Умер российский дипломат Анатолий Потапов

Российский дипломат Анатолий Потапов скончался в 81 год

Умер российский дипломат, бывший заместитель главы МИД и посол в Болгарии Анатолий Потапов. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Государственный деятель скончался в 81 год от недолгой болезни. О его смерти стало известно 1 июня. «Увидела его впервые, когда училась в школе при нашем посольстве в Китае. Тогда он был назначен советником и с энтузиазмом под руководством посла Игоря Алексеевича Рогачева взялся за дело. Потом, спустя годы, мы стали коллегами», — рассказала Захарова и отметила, что Потапов был хорошим человеком и надежным товарищем.

Церемония прощания с дипломатом состоится во вторник, 4 июня, в траурном зале ЦКБ в 11:30.

Ранее председатель парламента Вячеслав Володин сообщил о смерти депутата Госдумы и полярного исследователя Артура Чилингарова.

