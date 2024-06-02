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00:27, 2 июня 2024Интернет и СМИ

В США назвали Нетаньяху военным преступником

Сенатор Сандерс: Нетаньяху — военный преступник

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является военным преступником, его нельзя приглашать на выступление в Конгрессе. Такое мнение выразил американский сенатор Берни Сандерс в социальной сети X.

«Биньямин Нетаньяху — военный преступник. Его нельзя приглашать выступать перед конгрессом. Я там точно присутствовать не буду», — написал Сандерс.

Сенатор конгресса США добавил, что согласен с решением Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест Нетаньяху и лидера ХАМАС.

Ранее сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху предложил начать большую ближневосточную войну за независимый Курдистан. Таким образом он раскритиковал заявления лидеров Турции и Ирана о конфликте в Газе, так как в этих странах проживают значимые по численности курдские меньшинства.

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      Евгений Силаев
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