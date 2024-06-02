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06:47, 2 июня 2024Бывший СССР

Военный ВСУ заявил о нежелании Киева давать мобилизованным статус военнослужащих

Военный ВСУ рассказал, что Киев не дает мобилизованным статуса военнослужащих

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинские власти не оформляют мобилизованных в ряды ВСУ официально, чтобы в случае гибели не выплачивать деньги родственникам. Об этом рассказал бывший военнослужащий ВСУ Максим Лихачев, который приехал в ДНР на угнанном танке Т-64 украинской армии, пишет ТАСС.

«Со 119-й бригады меня переводили в 59-ю и ни в какой документации я не прошел, нигде меня не вписали. И нас много таких. Чтобы выплаты не выплачивать», — заявил он.

По словам бывшего военного, наиболее популярна подобная практика в последнем соединении, где Лихачеву довелось служить. Так, с 2022 года он служил в 101-й бригаде охраны Генштаба Украины. Спустя год после скандала с командиром его перевели в 110-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

Как признался Лихачев, это «особенная бригада для провинившихся, там унижают честь и достоинство человека». Далее его перевели в 119-ю бригаду, в составе которой он и должен был отправиться на фронт. В этом месте, согласно документам, Максим Лихачев не числился, как и многие его сослуживцы.

31 мая в Минобороны РФ рассказали, что за неделю в плен российским военнослужащим сдались 45 бойцов Вооруженных сил Украины. Однако информацию о том, на каких направлениях и при каких обстоятельствах сдались украинские военные, в ведомстве не уточнили.

В этот же день стало известно, что Россия и Украина впервые почти за четыре месяца обменялись пленными военнослужащими по формуле 75 на 75. Посредничество при возвращении российских военнослужащих из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

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      Марина Совина
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