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06:30, 3 июня 2024Спорт

Врач назвала упражнения для избавления от второго подбородка

Фото: Guillermo Spelucin R / Shutterstock / Fotodom

Врач-остеопат и эксперт по здоровью Надя Алибхай назвала упражнения для избавления от второго подбородка. Ее слова приводит «Доктор Питер».

По ее словам, эта проблема чаще всего связана с возрастом, однако ее можно решить, выполняя несколько упражнений. Алибхай рекомендовала доставать языком до носа, а также делать «львиный зевок». «Суть этого упражнения в том, чтобы широко открыть рот и высунуть язык как можно дальше, подобно зевающему льву», — рассказала врач.

Алибхай также рекомендовала делать упражнение «воздушный поцелуй». «Сядьте с прямой спиной и расслабьте плечи. Затем наклоните голову назад, чтобы посмотреть на потолок. В этом положении вытяните губы, словно вам хочется поцеловать потолок», — отметила врач.

1 июня фитнес-тренер Арина Кузьмина дала советы женщинам, которые хотят избавиться от целлюлита. Специалист посоветовала делать кардио-упражнения на пульсе 120-140 ударов в минуту и совмещать их с силовыми тренировками.

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      Алексей Гусев
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