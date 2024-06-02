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15:59, 2 июня 2024Спорт

В России высказались о возможном переносе Игр дружбы

Депутат Журова назвала неприятным для спортсменов возможный перенос Игр дружбы
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Перенос Игр дружбы на следующий год будет неприятен для спортсменов, считает олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о возможном изменении даты турнира.

Для наших спортсменов это не сильно приятно, потому что они рассчитывали на эти призовые, они три года тренировались

Светлана Журоваолимпийская чемпионка, депутат Госдумы

При этом депутат отметила, что Игры дружбы было бы логичнее проводить в 2025 году.

«Допускаю, что это более разумно, что не в год Олимпиады проводятся Игры дружбы, и это не сильно раздражает Международный олимпийский комитет (МОК) — якобы это альтернатива Олимпийским играм. Когда это не в год Олимпиады, это смотрится как еще одни международные соревнования, почему бы их не провести. Может быть, меньше сразу политической составляющей», — добавила парламентарий.

Также Светлана Журова отметила, что победители Олимпиады в Париже в первые несколько месяцев после завершения турнира будут очень востребованы в медийном поле и по этой причине могут пропустить Игры дружбы, если они, как и планировалось, пройдут в сентябре 2024 года.

О возможном переносе Игр дружбы «Спорт-Экспрессу» сообщил осведомленный источник. По информации собеседника издания, они могут пройти в 2025 году. Эта инициатива обсуждается с высшим руководством страны и в ближайшее время может быть поддержана. В материале сказано, что это не связано с внешнеполитическим давлением Международного олимпийского комитета (МОК) и иностранных государств.

Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Во время турнира планируют провести соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

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