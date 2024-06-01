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18:38, 1 июня 2024Спорт

Стало известно о возможном переносе Игр дружбы

«Спорт-Экспресс»: Игры дружбы могут быть перенесены на 2025 год

Игры дружбы-2024 с высокой долей вероятности будут перенесены. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

По информации источника, турнир может пройти в 2025 году. Отмечается, что инициатива обсуждается с высшим руководством страны и в ближайшее время может получить поддержку.

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Кроме того, уточняется, что решение не связано с внешнеполитическим давлением Международного олимпийского комитета (МОК) и иностранных государств. «Существуют иные причины, в том числе рекомендация Международной ассоциации дружбы (IFA), которую возглавляет экс-генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке», — говорится в сообщении.

Игры дружбы запланированы на сентября 2024-го и должны пройти в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира ожидаются соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

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      Андрей Стрельцов
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