Чемпионка России по фигурному катанию отказалась выступать за Армению

Чемпионка России по фигурному катанию Петросян отказалась выступать за Армению

Чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян отказалась выступать за сборную Армении. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, армянская сторона связывалась с фигуристкой и ее окружением, однако Петросян намерена остаться в России и сохранить спортивное гражданство. При этом существует вероятность, что позже стороны вернутся к обсуждению вопроса.

Петросян в минувшем сезоне выиграла чемпионат России и финал Гран-при страны. 16-летняя спортсменка также взяла серебро на чемпионате России по прыжкам.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.