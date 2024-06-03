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12:34, 3 июня 2024Спорт

Чемпионка России по фигурному катанию отказалась выступать за Армению

Чемпионка России по фигурному катанию Петросян отказалась выступать за Армению
Аделия Петросян

Аделия Петросян. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян отказалась выступать за сборную Армении. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, армянская сторона связывалась с фигуристкой и ее окружением, однако Петросян намерена остаться в России и сохранить спортивное гражданство. При этом существует вероятность, что позже стороны вернутся к обсуждению вопроса.

Петросян в минувшем сезоне выиграла чемпионат России и финал Гран-при страны. 16-летняя спортсменка также взяла серебро на чемпионате России по прыжкам.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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      Алексей Гусев
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